Performers de feu rue des Ardillières La Brée-les-Bains

La Brée-les-Bains

Performers de feu

rue des Ardillières Place du Marché La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 23:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Performers et feu et numéro aérien de trapèze, cerceau et tissus quand l’humain et le feu ne font plus qu’un! Vous pourrez vous restaurer sur place, plusieurs food truck seront là !

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rue des Ardillières Place du Marché La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 83 11 mairie@labree.fr

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English : Performers on fire

Performers and fire and aerial act with trapeze, hoop and fabric: when humans and fire become one! Several food trucks will be on hand to serve you!

L’événement Performers de feu La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes