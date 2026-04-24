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Concert B/Side rue des Ardillières La Brée-les-Bains

Concert B/Side rue des Ardillières La Brée-les-Bains mercredi 26 août 2026.

Lieu : rue des Ardillières

Adresse : Place du Marché

Ville : 17840 La Brée-les-Bains

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

La Brée-les-Bains

Concert B/Side

rue des Ardillières Place du Marché La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 19:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Des années 80 à nos jours, leur répertoire vous fera chanter et danser. Présence de food trucks sur place pour la restauration.
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rue des Ardillières Place du Marché La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 83 11  mairie@labree.fr

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English : Concert B/Side

From the 80s to the present day, their repertoire will have you singing and dancing along. Food trucks on site.

L’événement Concert B/Side La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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