Concert B/Side rue des Ardillières La Brée-les-Bains
Concert B/Side rue des Ardillières La Brée-les-Bains mercredi 26 août 2026.
La Brée-les-Bains
Concert B/Side
rue des Ardillières Place du Marché La Brée-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 19:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Des années 80 à nos jours, leur répertoire vous fera chanter et danser. Présence de food trucks sur place pour la restauration.
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rue des Ardillières Place du Marché La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 83 11 mairie@labree.fr
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English : Concert B/Side
From the 80s to the present day, their repertoire will have you singing and dancing along. Food trucks on site.
L’événement Concert B/Side La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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