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AGENDA · La Brée-les-Bains

Conférence de Moscou à St Pétersbourg Auditorium La Brée-les-Bains

mardi 25 août 2026 · Auditorium · La Brée-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Auditorium
Adresse
20 rue des Ardillières
Ville
17840 La Brée-les-Bains
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Brée-les-Bains

Conférence de Moscou à St Pétersbourg

Auditorium 20 rue des Ardillières La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 21:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Conférence sur la thématique de Moscou à St-Pétersbourg .
  .

Auditorium 20 rue des Ardillières La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 77 01 

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English : Lecture: From Moscow to St. Petersburg

Conference on the topic From Moscow to St. Petersburg.

L’événement Conférence de Moscou à St Pétersbourg La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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