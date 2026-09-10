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Visites flash et escape game au château Musée des vignerons du Forez, Château-Musée des vignerons du Forez, Boën-sur-Lignon

samedi 19 septembre 2026 · Château-Musée des vignerons du Forez · Boën-sur-Lignon

Visites flash et escape game au château Musée des vignerons du Forez, Château-Musée des vignerons du Forez, Boën-sur-Lignon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château-Musée des vignerons du Forez
Adresse
Place de la République 42130 Boën sur Lignon
Ville
42130 Boën-sur-Lignon
Département
Loire
Tarif
Chaque escape : 8 personnes maximum

Visites flash et escape game au château Musée des vignerons du Forez 19 et 20 septembre Château-Musée des vignerons du Forez Loire

Chaque escape : 8 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Escape game proposés pour les enfants à partir de 8 ans et visites flash pour les parents de façon concomitante

Château-Musée des vignerons du Forez Place de la République 42130 Boën sur Lignon Boën-sur-Lignon 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 477240812 https://www.chateau-musee-boen.fr Bâtiment XVIIIème, mobilier , salles d’exposition, éco-musée des vignerons du Forez Train, parking, access PMR
Escape game proposés pour les enfants à partir de 8 ans et visites flash pour les parents de façon concomitante

anne bertier©

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