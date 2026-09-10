Visites flash et escape game au château Musée des vignerons du Forez, Château-Musée des vignerons du Forez, Boën-sur-Lignon

Informations pratiques

Visites flash et escape game au château Musée des vignerons du Forez 19 et 20 septembre Château-Musée des vignerons du Forez Loire

Chaque escape : 8 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Escape game proposés pour les enfants à partir de 8 ans et visites flash pour les parents de façon concomitante

Château-Musée des vignerons du Forez Place de la République 42130 Boën sur Lignon Boën-sur-Lignon 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 477240812 https://www.chateau-musee-boen.fr Bâtiment XVIIIème, mobilier , salles d’exposition, éco-musée des vignerons du Forez Train, parking, access PMR

Escape game proposés pour les enfants à partir de 8 ans et visites flash pour les parents de façon concomitante

anne bertier©