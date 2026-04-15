Visites-flash | Exposition Hamed Abdalla, signes d’Égypte, IMA-Tourcoing, Tourcoing

Visites-flash | Exposition Hamed Abdalla, signes d’Égypte Samedi 23 mai, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00 IMA-Tourcoing Nord

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Cette exposition rétrospective rend hommage à une figure majeure de l’art moderne égyptien : l’artiste Hamed Abdalla (1917-1985) dont l’œuvre prolifique au fil de cinquante-deux années de création a contribué à redéfinir les trajectoires de l’art dans les mondes arabes, africains et méditerranéens en contexte postcolonial.

Rassemblant un ensemble exceptionnel d’œuvres et d’archives conservées par la famille de l’artiste, l’exposition retrace les différentes étapes de sa vie et de son œuvre.

Peintures, dessins, lithographies et documents personnels sont mis en regard afin de recomposer le portrait de cet artiste singulier et de retrouver à travers son parcours les échos de toute une époque.

IMA-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0328350400 https://www.ima-tourcoing.fr https://www.facebook.com/IMATourcoing;https://www.instagram.com/ima_tourcoing/ Installé dans l’ancienne école de natation de Tourcoing, l’Institut du monde arabe-Tourcoing a pour mission de promouvoir les cultures du monde arabe en présentant expositions, concerts, conférences et actions éducatives en région Hauts-de-France.

Musée sous tutelle du Musée de l’Institut du Monde Arabe de Paris doté de l’appellation « musée de France ». Métro/bus : Arrêt Colbert. Tramway : Arrêt Tourcoing Centre.

Cette exposition rétrospective rend hommage à une figure majeure de l’art moderne égyptien : l’artiste Hamed Abdalla (1917-1985) dont l’œuvre prolifique au fil de cinquante-deux années de création a …

Hamed Abdalla, J’accuse, 1956 © Famille Abdalla