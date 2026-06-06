Visites « flash » : histoire de la place forte de Brouage, Forge Royale, Marennes-Hiers-Brouage
samedi 19 septembre 2026 · Forge Royale · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Visites « flash » : histoire de la place forte de Brouage Samedi 19 septembre, 12h00, 14h00, 16h00 Forge Royale Charente-Maritime
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:20:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:20:00+02:00
Pause « histoire » à Brouage : 20 minutes pour découvrir la cité fortifiée
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, prenez le temps d’une courte balade commentée de 20 minutes pour explorer l’histoire fascinante de Brouage, ancienne place forte du littoral.
Départ : la Forge Royale
Partez à la découverte des anciennes écuries, puis grimpez sur le rempart pour comprendre l’évolution de la cité fortifiée et du paysage qui l’entoure.
Une visite express, idéale pour tous les curieux de passage !
Forge Royale Forge royale, 17320 Marennes-Hiers-Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Hiers-Brouage Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Pause « histoire » à Brouage : 20 minutes pour découvrir la cité fortifiée
© OT IOMN
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