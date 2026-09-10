Visites flash : la fontaine de la place Royale, Place Royale, Nantes

Informations pratiques

Visites flash : la fontaine de la place Royale Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Place Royale Loire-Atlantique

RDV au stand Nantes Patrimonia, sur la place Royale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites flash : restaurée en 2025, la fontaine de la place Royale est une œuvre ncontournable du paysage nantais. Venez redécouvrir son histoire !

Place Royale 44000 Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Conçue en 1786 par l’architecte Mathurin Crucy, la place Royale a été aménagée après la destruction des remparts médiévaux en 1790. Sa fontaine majestueuse de granit bleu et bronze représente la Loire (sous la forme d’Amphitrite, fille de Neptune) et ses affluents, surmontée de la ville de Nantes.

Visites flash : restaurée en 2025, la fontaine de la place Royale est une œuvre ncontournable du paysage nantais. Venez redécouvrir son histoire !

© Ville de Nantes