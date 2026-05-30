Visites flash, Musée d’Art de Toulon (MAT), Toulon

Informations pratiques

Visites flash 19 et 20 septembre Musée d’Art de Toulon (MAT) Var

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

14h à 17h : visites flash des collections permanentes du Musée d’Art de Toulon et de l’architecture du bâtiment.

Un peu d’histoire

Inauguré en 1888, l’édifice pensé par l’architecte toulonnais Stanislas Gaudensi Allar se distingue par sa monumentale façade sculptée, émaillée et son plan en U. Aujourd’hui, le MAT labellisé « Musée de France » et la Bibliothèque d’Art partagent des missions communes au sein de ce même lieu. Suite à d’importants travaux, le musée ouvre de nouveau ses portes au public, en 2021.

Les collections

Au rez-de-chaussée, l’art ancien et moderne : La collection d’art ancien et moderne s’articule autour de la thématique du paysage. L’accent est mis sur les peintres marseillais et toulonnais du XIXe siècle (Loubon, Courdouan, Nardi…) et sur la peinture de marine. Autre point fort de la collection : l’Orient et le voyage en Méditerranée.

Au premier étage, l’art contemporain : À partir des années 80, les acquisitions s’orientent vers l’art contemporain. Riche de plus d’un millier d’œuvres, cette collection regroupe des ensembles représentatifs à l’image du Nouveau Réalisme (Arman, César, Niki de Saint Phalle…), du Minimalisme (Donald Judd, Sol Lewitt), de Supports/Surface (Daniel Dezeuze, Claude Viallat…).

Au premier étage, le cabinet de curiosité et la bibliothèque d’art : Au cœur de la bibliothèque historique, un cabinet de curiosités présente une centaine d’objets ethnographiques et archéologiques de la collection du MAT.

Musée d’Art de Toulon (MAT) 113, boulevard Général Leclerc, 83000 Toulon Toulon 83000 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 36 47 86 Inauguré en 1888, l’édifice pensé par l’architecte toulonnais Stanislas Gaudensi Allar se distingue par sa monumentale façade sculptée, émaillée et son plan en U. Aujourd’hui, le MAT labellisé « Musée de France » et la Bibliothèque d’Art partagent des missions communes au sein de ce même lieu. Suite à d’importants travaux, le musée ouvre de nouveau ses portes au public, en 2021. Adresse : 113, boulevard Général Leclerc, 83000 Toulon.

En voiture : Parkings payants : Place de la Liberté ou Place d’Armes

En bus : Arrêt Péri (lignes 6,8,18,20,40)

14h à 17h : visites flash des collections permanentes du Musée d’Art de Toulon et de l’architecture du bâtiment.

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