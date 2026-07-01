Visites flash : patrimoine vivant en LSF, Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Chambéry
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Jacques Rousseau · Chambéry
Informations pratiques
Visites flash : patrimoine vivant en LSF Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Savoie
Sur inscription à partir du 1 septembre 2026
Durée 1h30
Public adulte – Groupe limité à 10 personnes
RV au rez-de-chaussée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Présentation des nouvelles acquisitions 2026 100% en LSF.
Chaque année, les réserves précieuses des Bibliothèques de Chambéry s’enrichissent de dons et de nouvelles acquisitions. Venez découvrir nos dernières trouvailles. Au programme : édition originale de Rousseau, traité érotico-médical écrit par un Savoyard, plan de Chambéry, livre pour enfants…
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery [{« type »: « phone », « value »: « 0479600404 »}, {« type »: « email », « value »: « c.lhuillier@mairie-chambery.fr »}] La Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, dont l’origine remonte au 18e siècle, est une bibliothèque municipale classée qui conserve un important fonds de livres anciens, rares et précieux. Accès libre aux horaires d’ouverture.
Présentation des nouvelles acquisitions 2026 100% en LSF.
Bibliothèques municipales de Chambéry, SAV A 007.682
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