Visites Gourmandes Miellerie des Robins Miellerie des Robins Sornay
Visites Gourmandes Miellerie des Robins Miellerie des Robins Sornay mardi 28 juillet 2026.
Sornay
Visites Gourmandes Miellerie des Robins
Miellerie des Robins 232, route des Robins Sornay Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-08-04 16:30:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04
Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme Miellerie des Robins. Découverte du Piment de Bresse, du safran et des fleurs comestibles Et oui, le piment se cultive en Bresse. Appelé aussi Poivre Rouge de Romenay , le piment de Bresse existe depuis des siècles sur notre territoire. Après une visite de la culture du piment mais aussi de fleurs comestibles et du safran, vous pourrez déguster ses 3 produits sous différentes formes.
Nombre de places limitées Réservation obligatoire .
Miellerie des Robins 232, route des Robins Sornay 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com
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English : Visites Gourmandes Miellerie des Robins
L’événement Visites Gourmandes Miellerie des Robins Sornay a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II