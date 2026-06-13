Visites Gourmandes Miellerie des Robins Miellerie des Robins Sornay

Sornay

Visites Gourmandes Miellerie des Robins

Miellerie des Robins 232, route des Robins Sornay Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 15:00:00

fin : 2026-08-11 16:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme Miellerie des Robins. Découverte de la miellerie Le miel, cette substance sucrée élaborée par les abeilles possèdent de nombreux bienfaits. Et c’est en faisant la visite que vous découvrirez la miellerie et les différentes récoltes. Après cette visite, vous pourrez déguster les différents produits dérivés comme du pain d’épices.

Nombre de places limitées Réservation obligatoire .

Miellerie des Robins 232, route des Robins Sornay 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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English : Visites Gourmandes Miellerie des Robins

L’événement Visites Gourmandes Miellerie des Robins Sornay a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II