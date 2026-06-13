Visites Gourmandes Miellerie des Robins Miellerie des Robins Sornay
Visites Gourmandes Miellerie des Robins Miellerie des Robins Sornay mardi 11 août 2026.
Sornay
Visites Gourmandes Miellerie des Robins
Miellerie des Robins 232, route des Robins Sornay Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:00:00
fin : 2026-08-11 16:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme Miellerie des Robins. Découverte de la miellerie Le miel, cette substance sucrée élaborée par les abeilles possèdent de nombreux bienfaits. Et c’est en faisant la visite que vous découvrirez la miellerie et les différentes récoltes. Après cette visite, vous pourrez déguster les différents produits dérivés comme du pain d’épices.
Nombre de places limitées Réservation obligatoire .
Miellerie des Robins 232, route des Robins Sornay 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visites Gourmandes Miellerie des Robins
L’événement Visites Gourmandes Miellerie des Robins Sornay a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II