Visites guidée du cimetière militaire de Villers-Bretonneux et du Mémorial National australien., Cimetière Militaire de Villers-Bretonneux, Fouilloy

Informations pratiques

Visites guidée du cimetière militaire de Villers-Bretonneux et du Mémorial National australien. 19 et 20 septembre Cimetière Militaire de Villers-Bretonneux Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’équipe du Centre Sir John Monash propose des visites guidées gratuites pour découvrir l’histoire de la Commonwealth War Graves Commission, les origines du cimetière militaire de Villers-Bretonneux et les destins de quelques-uns des soldats qui y reposent. La visite se poursuivra au Mémorial national australien, où vous découvrirez pourquoi ce lieu emblématique a été choisi et ce qu’il représente aujourd’hui pour l’Australie et le devoir de mémoire.

Cimetière Militaire de Villers-Bretonneux Centre Sir John Monash Fouilloy 80800 Somme Hauts-de-France 0360620140 https://sjmc.gov.au/evenements/?lang=fr [{« type »: « link », « value »: « https://sjmc.gov.au/evenements/?lang=fr »}] Profitez de visites guidées gratuites pour découvrir l’histoire de la Commonwealth War Graves Commission, les origines du cimetière militaire de Villers-Bretonneux et les destins de quelques-uns des soldats qui y reposent. La visite se poursuivra au Mémorial national australien, où vous découvrirez pourquoi ce lieu emblématique a été choisi et ce qu’il représente aujourd’hui pour l’Australie et le devoir de mémoire.

Réservations obligatoire:

Samedi 19 septembre 2026 à 11h

Dimanche 20 septembre 2026 à 15h Rendez-vous au parking visiteurs.

L’équipe du Centre Sir John Monash propose des visites guidées gratuites pour découvrir l’histoire de la Commonwealth War Graves Commission, les origines du cimetière militaire de Villers-Bretonneux…

©Centre Sir John Monash