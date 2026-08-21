Visites guidées à Dinoplagne, Dinoplagne, Plagne

Informations pratiques

Visites guidées à Dinoplagne 19 et 20 septembre Dinoplagne Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez Dinoplagne durant les Journées Européennes du Patrimoine : Plongez au coeur du Jurassique avec un guide qui vous fera remonter le temps jusqu’aux empreintes d’Odysseus, le sauropode ayant foulé cette terre il y a plus de 145 millions d’années !

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Découvrez [Dinoplagne](https://www.dinoplagne.fr/) durant les Journées Européennes du Patrimoine : **Plongez au coeur du Jurassique** avec un guide qui vous fera remonter le temps jusqu’aux le ayant…

©Maeva Petifrere