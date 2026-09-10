Visites guidées à Galleria Continua / Les Moulins, GALLERIA CONTINUA / Les Moulins, Boissy-le-Châtel

Informations pratiques

Visites guidées à Galleria Continua / Les Moulins 19 et 20 septembre GALLERIA CONTINUA / Les Moulins Seine-et-Marne

Visites gratuites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Galleria Continua / Les Moulins vous invite à découvrir ses expositions en cours à travers des visites guidées. Au programme : Les 20 ans des Moulins, qui retrace deux décennies de présence artistique sur ce site ; Comme un jeu d’enfant de Daniel Buren, une intervention in situ jouant avec la lumière et la couleur ; et When Walls Become Doors, qui interroge le rapport entre espace et œuvre. Une occasion de visiter ce lieu singulier et d’approcher l’art contemporain de façon accessible et conviviale.

Visites guidées gratuites et sans réservation.

GALLERIA CONTINUA / Les Moulins 46 rue de la Ferté Gaucher, 77169 Boissy-le-Châtel Boissy-le-Châtel 77169 Seine-et-Marne Île-de-France +33 (0)1 64 20 39 50 http://www.galleriacontinua.com GALLERIA CONTINUA est une galerie d’art contemporain fondée en 1990 à San Gimignano par trois amis : Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi et Maurizio Rigillo. Pour marquer sa présence en Europe, en 2007 la galerie ouvre un espace en France à Boissy-le-Châtel, dans la campagne à l’est de Paris, en investissant une ancienne papeterie de 10.000 mètres carrés : Le Moulin de Boissy. Plusieurs fois par an, l’ancienne usine rénovée accueille des projets et des expositions présentant des œuvres monumentales d’artistes des cinq continents. En 2010, Galleria Continua se lance dans un nouveau défi en rachetant l’ancienne papeterie de Sainte-Marie, à un kilomètre du Moulin de Boissy, renforçant ainsi son action sur le territoire français. Depuis 2011, deux grands espaces sont ainsi ouverts au public, pour un total de 40.000 mètres carrés alloué aux expositions au milieu de la nature. GALLERIA CONTINUA / Les Moulins est ouverte au public du mercredi au dimanche, de 12h à 18h et sur rendez-vous. Les Moulins sont animés par des visites guidées chaque jour. La galerie est toujours ouverte sauf le 25 décembre, le 1er janvier, le 1er mai et le 14 juillet. Transports publics depuis Paris : SNCF-Transilien, ligne P.

Visite commentée de l’exposition « Les 20 ans des Moulins », « Comme un jeu d’enfant » et « When Walls Become Doors »

Photo-souvenir: Daniel Buren, Comme un jeu d’enfant, travail in situ, 2014/2026, Galleria Continua – Les Moulins, Boissy-le-Châtel, France, 31 mai-20 décembre 2026. Détail. ©️ Daniel Buren/ADAGP, Paris. Photo: Hafid Lhachmi, ADAGP Paris 2026