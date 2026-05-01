Visites guidées à la chèvrerie La Chèvre Grisette . Chèvrerie La Chèvre Grisette Échavanne

Échavanne

Visites guidées à la chèvrerie La Chèvre Grisette .

Chèvrerie La Chèvre Grisette 10 rue Haute Échavanne Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-25 12:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-14 2026-05-25

Visites guidées à la chèvrerie La Chèvre Grisette .

10h 12h Traite et dégustation

Présentation de l’élevage et de ses valeurs. Initiation à la traite. Dégustation des produits …

Sur réservation au 07 49 67 58 82 .

Chèvrerie La Chèvre Grisette 10 rue Haute Échavanne 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 67 58 82 bonjour@lachevregrisette.fr

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English : Visites guidées à la chèvrerie La Chèvre Grisette .

L’événement Visites guidées à la chèvrerie La Chèvre Grisette . Échavanne a été mis à jour le 2026-04-30 par RONCHAMP TOURISME