Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visites guidées à la chèvrerie La Chèvre Grisette . Chèvrerie La Chèvre Grisette Échavanne

Visites guidées à la chèvrerie La Chèvre Grisette . Chèvrerie La Chèvre Grisette Échavanne vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Chèvrerie La Chèvre Grisette

Adresse : 10 rue Haute

Ville : 70400 Échavanne

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Échavanne

Visites guidées à la chèvrerie La Chèvre Grisette .

Chèvrerie La Chèvre Grisette 10 rue Haute Échavanne Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-25 12:00:00

Date(s) :
2026-05-08 2026-05-14 2026-05-25

Visites guidées à la chèvrerie La Chèvre Grisette .
10h 12h Traite et dégustation
Présentation de l’élevage et de ses valeurs. Initiation à la traite. Dégustation des produits …
Sur réservation au 07 49 67 58 82   .

Chèvrerie La Chèvre Grisette 10 rue Haute Échavanne 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 67 58 82  bonjour@lachevregrisette.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites guidées à la chèvrerie La Chèvre Grisette .

L’événement Visites guidées à la chèvrerie La Chèvre Grisette . Échavanne a été mis à jour le 2026-04-30 par RONCHAMP TOURISME