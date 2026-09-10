Visites guidées – À la découverte du patrimoine architectural médiéval, Forteresse de Penne, Penne

Informations pratiques

Visites guidées – À la découverte du patrimoine architectural médiéval 19 et 20 septembre Forteresse de Penne Tarn

Participation libre mais nécessaire pour la restauration du site. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Perché sur un éperon rocheux dominant les gorges de l’Aveyron, le château de Penne vous invite à un voyage dans le temps à travers une visite guidée passionnante axée sur son patrimoine architectural exceptionnel.

Accompagné d’une guide-conférencière, vous découvrirez les secrets de cette forteresse du XIIIe siècle, chef-d’œuvre de l’architecture militaire médiévale.

Forteresse de Penne 3 Chemin d’Adélays, 81140 Penne Penne 81140 Tarn Occitanie 05 63 55 71 09 http://www.chateaudepenne.com Après 450 ans d’oubli, la forteresse de Penne se révèle aujourd’hui comme un site unique en Midi-Pyrénées, préservé et fascinant. Dressée majestueusement au sommet de son roc, elle surplombe les gorges de l’Aveyron, défiant les lois de l’équilibre.

Fleuron de l’histoire et de l’architecture occitane, ce chef-d’œuvre de construction militaire médiévale attire tant les promeneurs que les connaisseurs éclairés de cette période. La forteresse suscite une profonde émotion par son image et les panoramas qu’elle offre.

Venez vivre une véritable aventure humaine qui vous plongera au cœur de la vie des bâtisseurs d’autrefois, tout en vous faisant découvrir en temps réel les travaux de restauration médiévale menés par les bâtisseurs d’aujourd’hui. Au cours d’un parcours ludique et instructif, vous pourrez appréhender les techniques ancestrales de construction, captivant ainsi petits et grands visiteurs. À 89 km de Toulouse, prenez l’autoroute A20/E09 et prenez la sortie 61, puis suivez la D115. Si vous venez de Montauban, empruntez la D115, puis tournez sur la D133 à 35 km de Montauban.

Perché sur un éperon rocheux dominant les gorges de l’Aveyron, le château de Penne vous invite à un voyage dans le temps à travers une visite guidée passionnante axée sur son patrimoine architectural…

© Kévin Abélard Photographe