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Visites guidées à la maison d’Izieu, Maison d’Izieu, Izieu

samedi 19 septembre 2026 · Maison d'Izieu · Izieu

Visites guidées à la maison d’Izieu, Maison d’Izieu, Izieu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison d'Izieu
Adresse
70 Route de Lambraz, 01300 Izieu, France
Ville
01300 Izieu
Département
Ain

Visites guidées à la maison d’Izieu 19 et 20 septembre Maison d’Izieu Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Notre équipe de médiation vous retrouve dans le musée. Elle fera la lumière sur plusieurs thématiques. Quatre sujets seront abordés en alternance tout au long du week-end :
– Juger Klaus Barbie (30 min) : 11h30, 14h45
– Papivores ! Soif de s’exprimer (30 min) : 10h30, 14h, 17h15
– Sabine Zlatin, l’artiste (30 min) : 15h30
– Anciens enfants d’Izieu, témoignages (30 min) : 12h30, 16h15
– Nouveauté ! Visite-rencontre avec Johanna Quillet (40 min) : 15h et 17h le samedi, 10h30 le dimanche
– La visite commentée du village d’Izieu est toujours d’actualité. Comme en 2025, elle se terminera par une découverte du caveau Martin-Barbaz avec dégustation* (1h30 à 2h). Les places sont limitées et sur réservation.
Départ : 10h30 de la Maison d’Izieu
Réservation fortement conseillée.

Maison d’Izieu 70 Route de Lambraz, 01300 Izieu, France Izieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0479872105 https://www.memorializieu.eu [{« type »: « link », « value »: « https://www.memorializieu.eu/event/jep2026/ »}] Maison utilisée, à partir d’avril 1943, pour accueillir des enfants juifs, sous le nom « Colonie d’enfants réfugiés de l’Hérault », dirigée par Sabine Zlatin, infirmière à la Croix-Rouge française, et son mari Miron Zlatin, ingénieur-agronome. Le 6 avril 1944, sur ordre de Klaus Barbie, la Gestapo y fait irruption. 42 enfants et 5 de leurs maîtres ont été exterminés dans les chambres à gaz d’Auschwitz. Deux adolescents et le directeur de la maison ont été fusillés en Estonie. Il y eut une unique survivante. La maison est devenue musée-mémorial en 1994. 2 parkings gratuits.
Notre équipe de médiation vous retrouve dans le musée. Elle fera la lumière sur plusieurs thématiques. Quatre sujets seront abordés en alternance tout au long du week-end :

©Maison d’Izieu