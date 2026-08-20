Visites guidées à la maison d’Izieu, Maison d’Izieu, Izieu

Informations pratiques

Visites guidées à la maison d’Izieu 19 et 20 septembre Maison d’Izieu Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Notre équipe de médiation vous retrouve dans le musée. Elle fera la lumière sur plusieurs thématiques. Quatre sujets seront abordés en alternance tout au long du week-end :

– Juger Klaus Barbie (30 min) : 11h30, 14h45

– Papivores ! Soif de s’exprimer (30 min) : 10h30, 14h, 17h15

– Sabine Zlatin, l’artiste (30 min) : 15h30

– Anciens enfants d’Izieu, témoignages (30 min) : 12h30, 16h15

– Nouveauté ! Visite-rencontre avec Johanna Quillet (40 min) : 15h et 17h le samedi, 10h30 le dimanche

– La visite commentée du village d’Izieu est toujours d’actualité. Comme en 2025, elle se terminera par une découverte du caveau Martin-Barbaz avec dégustation* (1h30 à 2h). Les places sont limitées et sur réservation.

Départ : 10h30 de la Maison d’Izieu

Réservation fortement conseillée.

Maison d’Izieu 70 Route de Lambraz, 01300 Izieu, France Izieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0479872105 https://www.memorializieu.eu [{« type »: « link », « value »: « https://www.memorializieu.eu/event/jep2026/ »}] Maison utilisée, à partir d’avril 1943, pour accueillir des enfants juifs, sous le nom « Colonie d’enfants réfugiés de l’Hérault », dirigée par Sabine Zlatin, infirmière à la Croix-Rouge française, et son mari Miron Zlatin, ingénieur-agronome. Le 6 avril 1944, sur ordre de Klaus Barbie, la Gestapo y fait irruption. 42 enfants et 5 de leurs maîtres ont été exterminés dans les chambres à gaz d’Auschwitz. Deux adolescents et le directeur de la maison ont été fusillés en Estonie. Il y eut une unique survivante. La maison est devenue musée-mémorial en 1994. 2 parkings gratuits.

Notre équipe de médiation vous retrouve dans le musée. Elle fera la lumière sur plusieurs thématiques. Quatre sujets seront abordés en alternance tout au long du week-end :

©Maison d’Izieu