Visites guidées, Abbaye de Maillezais Rives-d’Autise
Visites guidées, Abbaye de Maillezais Rives-d’Autise mercredi 1 juillet 2026.
Rives-d’Autise
Visites guidées, Abbaye de Maillezais
Abbaye de Maillezais Rives-d’Autise Vendée
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:15:00
fin : 2026-08-31 16:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Visites guidées de l’abbaye tous les jours du 01 juillet au 31 août
Tous les jours en juillet et en août, l’abbaye de Maillezais vous invite à découvrir les richesses de son histoire et son architecture au travers de visites guidées passionnantes.
Palais épiscopal, cave à sel, réfectoire, ruines monumentales. Découvrez par des anecdotes et faits historiques, les espaces qui composent ce témoin majeur du patrimoine vendéen. .
Abbaye de Maillezais Rives-d’Autise 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 80
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English :
Guided tours of the abbey are offered daily from July 1 through August 31
L’événement Visites guidées, Abbaye de Maillezais Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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