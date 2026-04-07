Rives-d’Autise

Visites guidées, Abbaye de Maillezais

Abbaye de Maillezais Rives-d’Autise Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:15:00

fin : 2026-08-31 16:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Visites guidées de l’abbaye tous les jours du 01 juillet au 31 août

Tous les jours en juillet et en août, l’abbaye de Maillezais vous invite à découvrir les richesses de son histoire et son architecture au travers de visites guidées passionnantes.

Palais épiscopal, cave à sel, réfectoire, ruines monumentales. Découvrez par des anecdotes et faits historiques, les espaces qui composent ce témoin majeur du patrimoine vendéen. .

Abbaye de Maillezais Rives-d’Autise 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 80

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English :

Guided tours of the abbey are offered daily from July 1 through August 31

L’événement Visites guidées, Abbaye de Maillezais Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin