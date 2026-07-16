Visites guidées au Musée des Hortillonnages, Musée des Hortillonnages, Rivery

Informations pratiques

Visites guidées au Musée des Hortillonnages 19 et 20 septembre Musée des Hortillonnages Somme

Tarifs visite guidée du Musée : adulte : 10€, enfants (3-10 ans) : 7€, gratuit pour les moins de 3 ans / Tarifs visite guidée des Hortillonnages : adulte : 10€, enfants (3-10 ans) : 7€, gratuit pour les moins de 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le Musée des Hortillonnages propose une visite guidée de sa riche collection d’objets authentiques, de photos anciennes, de vêtements de travail et de documents d’époque, qui témoignent de la vie rude et passionnante des Hortillons d’autrefois

Le Musée propose également une visite en barque traditionnelle en bois à fond plat, spécialement conçue pour naviguer dans les canaux peu profonds sans abîmer les berges.

Musée des Hortillonnages 21, Impasse Marcel, 80136 Rivery Rivery 80136 Somme Hauts-de-France

Le Musée des Hortillonnages propose une visite guidée de sa riche collection d’objets authentiques, de photos anciennes, de vêtements de travail et de documents d’époque, qui témoignent de la vie et …

© Musée des Hortillonnages