Visites guidées au Musée Estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence

Visites guidées au Musée Estrine

Mercredi 18 mars 2026 à partir de 16h.

Visite par Éva médiatrice. Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-18 16:00:00

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Le Musée Estrine organise ponctuellement des visites guidées sur ses expositions temporaires.

Des visites guidées des expositions temporaires sont organisées.



Le Programme complet est détaillé sur le site du musée Estrine.



Départ à partir de 4 personnes.



Uniquement sur réservation à l’accueil du Musée, par téléphone ou par mail. .

Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 34 72

English :

The Musée Estrine organises guided tours of its temporary exhibitions from time to time.

