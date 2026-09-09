Visites guidées, conférence, expositions et animations, Ferme Modèle de Lesquiffiou, Pleyber-Christ

Informations pratiques

Visites guidées, conférence, expositions et animations 19 et 20 septembre Ferme Modèle de Lesquiffiou Finistère

Gratuit. Accès aux personnes à mobilité réduite (sauf l’accès aux caves).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Evénement « 50 coups de coeur de la Région Bretagne ».

Un programme riche en évènement vous attend tout le week-end :

Lors de la visite guidée des extérieurs et des caves voutées en brique rouge et granit, vous découvrirez le travail remarquable des compagnons et des artisans qui ont bâti ce lieu unique. Nous vous partagerons l’histoire du lieu et ses anecdotes.

– Conférence d’Anne Guillou sur la place des femmes dans l’agriculture jusqu’aux années 70-80, suivie d’un échange (samedi 14h – dimanche 10h / 14h / 16h).

– Exposition sur le thème des femmes du monde rural et leur quotidien autrefois et les innovations en agriculture enrichie de témoignages de femmes ayant travaillé dans une ferme.

– Exposition sur l’histoire des Fermes-Modèle en Bretagne et le contexte de la révolution agricole au XIX ème siècle.

– Démonstrations avec la fabrication de beurre à la baratte (association Riboterien samedi et dimanche), fabrication d’objets en vannerie (association Les Boutegerien) (dimanche uniquement) – Stands d’artisans locaux (Miel/Laine de chèvre mohair/Pommes) – Crêpes – Jeu de piste pour les enfants.

Ferme Modèle de Lesquiffiou 3 Lesquiffiou 29410 Pleyber Christ Pleyber-Christ 29410 Finistère Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090167;http://www.fondation-patrimoine.org/103518 La Ferme-Modèle de Lesquiffiou est une construction exceptionnelle du 19ème siècle qui a vu le jour entre 1861 et 1864 grâce à l’ambition du Marquis Jonathas Barbier de Lescoët, propriétaire du Château de Lesquiffiou

Elle a été construite pour ouvrir une école d’agriculture afin d’y enseigner : l’agronomie, une agriculture moderne et aussi une production agricole, projet qui n’a quant à lui pas abouti.

cf. projet actuellement en cours de sauvegarde l’Aile Nord de la Ferme Modèle avec le concours de la Fondation du Patrimoine.

Aujourd’hui, la Ferme-Modèle est partagée entre deux familles propriétaires. Située à 6km de Morlaix via la route de Carhaix RN 769 puis à Pont Pol prendre direction Pleyber-Christ à droite. Longer 1km puis tourner à gauche et suivre la route caillouteuse vers la droite. Place pour garer les voitures

Sélection « 50 coups de coeur Région Bretagne ».

©Colas