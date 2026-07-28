Informations pratiques

Clécy

Visites guidées de la Cave de la Loterie

Cave de la Loterie Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Visites guidées de la Cave de la Loterie

Tout l’été, partez à la découverte des coulisses de la cidrerie et profitez d’une visite guidée suivie d’une dégustation.

Les mardis et les jeudis à 14h30 du 16 juillet au 27 août 2026

ou sur rendez-vous tout au long de l’année

4€50 par personne, et gratuit pour les moins de 12 ans.

Durée environ 1h30 avec dégustation .

Cave de la Loterie Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 74 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites guidées de la Cave de la Loterie

Guided tours of the Lottery Cellar

L’événement Visites guidées de la Cave de la Loterie Clécy a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Suisse Normande