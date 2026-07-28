Visites guidées de la Cave de la Loterie Clécy
mardi 28 juillet 2026 · Clécy
Informations pratiques
Clécy
Visites guidées de la Cave de la Loterie
Cave de la Loterie Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:30:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Visites guidées de la Cave de la Loterie
Tout l’été, partez à la découverte des coulisses de la cidrerie et profitez d’une visite guidée suivie d’une dégustation.
Les mardis et les jeudis à 14h30 du 16 juillet au 27 août 2026
ou sur rendez-vous tout au long de l’année
4€50 par personne, et gratuit pour les moins de 12 ans.
Durée environ 1h30 avec dégustation .
Cave de la Loterie Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 74 38
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English : Visites guidées de la Cave de la Loterie
Guided tours of the Lottery Cellar
L’événement Visites guidées de la Cave de la Loterie Clécy a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Suisse Normande
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