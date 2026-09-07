visites guidées de la chapelle de Serruelles, Chapelle Saint-Ursin-des-Roses, Serruelles

Informations pratiques

visites guidées de la chapelle de Serruelles 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Ursin-des-Roses Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Chapelle du XIe siècle construite sur un site gallo-romain possédant 10 magnifiques vitraux .Chemin de croix en terre cuite colorée.

Inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1985.

Des travaux de restauration sont réalisés afin de conserver ce patrimoine et de pouvoir recevoir ses fidèles (messe de la saint Ursin des roses en juin de chaque année ; son public au cours de manifestations diverses telles que concerts, marchés, expositions peintures, sculptures, auteurs et autrices présentant leurs oeuvres.

Chapelle Saint-Ursin-des-Roses Le Bourg 18190 Serruelles Serruelles 18340 Cher Centre-Val de Loire 06 31 39 65 84 http://chapellesaintursindesroses.fr Cette chapelle du XIe siècle inscrite au titre des monuments historique depuis novembre 1981 possède neuf très beaux vitraux, dont un, relatant l’histoire de saint Ursin. Elle est construite sur un site gallo-romain. Départementale 940 – Parking autour du site

Chapelle du XIe siècle construite sur un site gallo-romain possédant 10 magnifiques vitraux. Chemin de croix en terre cuite colorée.

Maryse Cambré