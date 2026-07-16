Visites guidées de la Collégiale de Bueil et de ses combles, Église (église Saint-Pierre et collégiale Saint-Michel réunies), Bueil-en-Touraine

Informations pratiques

Visites guidées de la Collégiale de Bueil et de ses combles 19 et 20 septembre Église (église Saint-Pierre et collégiale Saint-Michel réunies) Indre-et-Loire

19 personnes maxi pour la visite des combles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée de l’ensemble religieux : église St Pierre (XIᵉ siècle) et Collégiale St Michel (XVᵉ siècle). Présence de 3 gisants rappelant la puissance de la famille des Bueil à la fin du Moyen Âge. Historique de la construction de cet imposant ensemble religieux (du XIème au XVIème) dans un petit village de 300 habitants qui mérite un détour.

Visite des combles accessibles au public depuis 2025 (par groupes de 19 pers. Maxi), prévoir d’arriver à l’avance…

Église (église Saint-Pierre et collégiale Saint-Michel réunies) 4 Pl. Jean de Bueil, 37370 Bueil-en-Touraine, France Bueil-en-Touraine 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire L’ancienne église paroissiale servait de narthex à la collégiale. S’y trouve un baptistère surmonté d’un couvercle en bois sculpté, daté de 1521.

Visite guidée de l’ensemble religieux : église St Pierre (XIᵉ siècle) et Collégiale St Michel (XVᵉ siècle).

© Didier Descloux