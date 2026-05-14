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Visites guidées de la Commanderie des Templiers de Villemoison Villemoison Saint-Père

Visites guidées de la Commanderie des Templiers de Villemoison Villemoison Saint-Père

Visites guidées de la Commanderie des Templiers de Villemoison Villemoison Saint-Père mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Villemoison

Adresse : Commanderie des Templiers

Ville : 58200 Saint-Père

Département : Nièvre

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Père

Visites guidées de la Commanderie des Templiers de Villemoison

Villemoison Commanderie des Templiers Saint-Père Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-08-12 15:30:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Partez à la découverte de la Commanderie des Templiers de Villemoison. Une visite guidée, en compagnie des propriétaires des lieux, vous permettra d’en savoir plus sur ce lieu insolite et l’histoire des templiers.
Rendez-vous chaque mercredi à 14h30. Visite sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Bourgogne Coeur de Loire.   .

Villemoison Commanderie des Templiers Saint-Père 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 11 85  accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr

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English : Visites guidées de la Commanderie des Templiers de Villemoison

L’événement Visites guidées de la Commanderie des Templiers de Villemoison Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Bourgogne Coeur de Loire

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