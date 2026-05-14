Visites guidées de la Commanderie des Templiers de Villemoison Villemoison Saint-Père

Saint-Père

Visites guidées de la Commanderie des Templiers de Villemoison

Villemoison Commanderie des Templiers Saint-Père Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-08-12 15:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Partez à la découverte de la Commanderie des Templiers de Villemoison. Une visite guidée, en compagnie des propriétaires des lieux, vous permettra d’en savoir plus sur ce lieu insolite et l’histoire des templiers.

Rendez-vous chaque mercredi à 14h30. Visite sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Bourgogne Coeur de Loire. .

Villemoison Commanderie des Templiers Saint-Père 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 11 85 accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr

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English : Visites guidées de la Commanderie des Templiers de Villemoison

L’événement Visites guidées de la Commanderie des Templiers de Villemoison Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Bourgogne Coeur de Loire