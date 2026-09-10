Visites guidées de la Maison natale, Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc, Domrémy-la-Pucelle

Informations pratiques

Visites guidées de la Maison natale 19 et 20 septembre Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Parcourez le site de la maison natale de Jeanne d’Arc et découvrez son architecture et son histoire lors de visites découvertes sur le thème de l’année « Patrimoine en danger ? ».

Durée 20 min

Vous pourrez également participer à un atelier original de gravures pour reproduire des modèles d’images.

De 10h00 à 13h00 et de 14h à 17h30

Durée 20 min / A partir de 8 ans

Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-Pucelle, Vosges, Grand Est Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est 0329069586 https://maisonjeannedarc.vosges.fr/ https://www.facebook.com/Sites-de-Grand-et-Domremy-la-Pucelle-252528031769005/ La Maison natale de Jeanne d’Arc :

Acquise par le Conseil départemental des Vosges en 1818, et classée au titre des Monuments Historiques en 1840, la Maison natale du 15e siècle se situe à proximité immédiate de l’église paroissiale, dans un jardin arboré et orné d’un monument commémoratif néoclassique.

Le Centre « Visages de Jehanne » :

Jouxtant la Maison natale, il présente l’exposition permanente « Visages de Jehanne » déclinée en quatre thématiques pour mieux appréhender l’héroïne médiévale : « Dans l’intimité de Jeanne », « Jeanne fille de la frontière », « Les combats de Jeanne » et « Du personnage au mythe ». Parkings à proximité du site

Les journées européennes du patrimoine à Domremy Moyen-age Jeanne d’Arc

Musée des familles, Frédéric Soulié, 1835