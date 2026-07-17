Visite guidée de la maison natale et atelier de gravure, Maison natale de Jeanne d’Arc, Domrémy-la-Pucelle

Informations pratiques

Visite guidée de la maison natale et atelier de gravure 19 et 20 septembre Maison natale de Jeanne d’Arc Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Parcourez le site de la maison natale de Jeanne d’Arc et découvrez son architecture et son histoire lors de visites découvertes sur le thème de l’année « Patrimoine en danger ? ». Durée 20 min.

Vous pourrez également participer à un atelier original de gravures pour reproduire des modèles d’images.

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Durée 1h.

Maison natale de Jeanne d’Arc 2 Rue de la Basilique, 88630 Domrémy-la-Pucelle, France Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est 0329069586 https://www.maisonjeannedarc.vosges.fr Située à proximité immédiate du chevet de l’église paroissiale, la maison est conforme au témoignage qu’a laissé Jeanne, confirmant qu’il s’agit bien de la maison de Jacques d’Arc, son père.

Identifiée par une tradition locale très ancienne, cette maison a d’ailleurs fait l’objet de pèlerinages de manière ininterrompue dès la fin du XVIe siècle.

Depuis l’époque de Jeanne, la maison, si reconnaissable à son toit en appentis, a cependant connu de nombreuses modifications et réaménagements.

Au XVIIIe siècle, notamment, le bâtiment est intégré à une propriété plus vaste, à laquelle il sert de dépendance agricole (cuverie et four à pain). Un corps de logis, plus moderne, est bâti sur la rue et la maisonnette se trouve enclose dans une cour intérieure. autoroute A31 : sortie N° 9 Bulgnéville ou sortie N° 10 Châtenois

Parcourez le site de la maison natale de Jeanne d’Arc et découvrez son architecture et son histoire lors de visites découvertes sur le thème de l’année « Patrimoine en danger ? ». Durée 20 min.

©Musée des familles