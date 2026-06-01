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Visites guidées de la réserve naturelle Michel BROSSELIN en juin, Réserve naturelle de St Denis du Payré 85580, Triaize

Visites guidées de la réserve naturelle Michel BROSSELIN en juin, Réserve naturelle de St Denis du Payré 85580, Triaize

Visites guidées de la réserve naturelle Michel BROSSELIN en juin, Réserve naturelle de St Denis du Payré 85580, Triaize samedi 6 juin 2026.

Lieu : Réserve naturelle de St Denis du Payré 85580

Adresse : route de triaize 85580 st denis du payré

Ville : 85580 Triaize

Département : Vendée

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Sans réservation - TARIFS : 6.5€/adultes ; tarif réduit: 5€ ; gratuit pour les –7ans

Visites guidées de la réserve naturelle Michel BROSSELIN en juin Samedi 6 juin, 10h30, 15h00 Réserve naturelle de St Denis du Payré 85580 Vendée

Sans réservation – TARIFS : 6.5€/adultes ; tarif réduit: 5€ ; gratuit pour les –7ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Rendez-vous au Pôle des Espaces Naturels du Marais Poitevin à Saint-Denis-du-Payré. La visite débutera par un film de 20 min présentant la réserve naturelle aux 4 saisons, suivie d’une observation ornithologique dans l’observatoire de la réserve.

Réserve naturelle de St Denis du Payré 85580 route de triaize 85580 st denis du payré Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire
La visite débutera au Pôle des espaces naturels par un film de 20 min présentant la réserve naturelle aux 4 saisons, suivie d’une observation ornithologique dans l’observatoire de la réserve.

LPO

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