Visites guidées de la tour Saint-Rieul, Musée Archéa, Louvres

Informations pratiques

Visites guidées de la tour Saint-Rieul Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée Archéa Val-d’Oise

Dans la limite des places disponibles, départ du musée ARCHÉA, inscription sur place le jour même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Monument historique, site archéologique et lieu chargé de 1500 ans d’histoire(s) à raconter lors de cette visite exceptionnelle d’un édifice ouvert spécialement pour l’occasion.

Musée Archéa 56 Rue de Paris, 95380 Louvres, France Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France +33134090102 https://archea.roissypaysdefrance.fr Dans son exposition permanente près de 780 objets sont exposés au sein d’une présentation vivante et interactive proposant bornes vidéo, projections numériques, reconstitutions, éléments à manipuler et maquettes. Issus de 90 sites archéologiques, ils sont les témoins de l’implantation humaine et de la vie quotidienne sur ce territoire, de la Préhistoire au XVIIIe siècle. Parmi ces collections sont notamment exposées quelques remarquables tombes à char gauloises du Val d’Oise, les prestigieuses sépultures mérovingiennes de la nécropole de Saint-Rieul ou encore la girouette du château d’Orville assiégé et détruit en 1438 et les collections céramiques millénaires découvertes dans la vallée de l’Ysieux. RER : Ligne D, direction Orry-la-Ville ou Creil depuis Paris, gare de Louvres. Bus : Ligne R6 – arrêt rue aux blés ou bus R4 – arrêt Marie Feuchère. Borne à vélo sur le parvis du musée. Parkings gratuits à 200 m.

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© JY Lacôte