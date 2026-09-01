Visites guidées de l’Abbaye de Montbenoît JEP Abbaye de Montbenoît Pays-de-Montbenoît

Informations pratiques

Pays-de-Montbenoît

Visites guidées de l’Abbaye de Montbenoît JEP

Abbaye de Montbenoît 4, Rue du Val Saugeais Montbenoît Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Organisées par l’Association Les Amis de l’Abbaye .

Visites guidées gratuites de l’Abbaye de Montbenoit toutes les 45 minutes.

Accès libre.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Montbenoît. .

Abbaye de Montbenoît 4, Rue du Val Saugeais Pays-de-Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 10 32 montbenoit.tourisme@destination-hautdoubs.com

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English : Visites guidées de l’Abbaye de Montbenoît JEP

L’événement Visites guidées de l’Abbaye de Montbenoît JEP Pays-de-Montbenoît a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS