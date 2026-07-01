Visites guidées de l’Église de l’Assomption de la très Sainte Vierge de Milon-la-Chapelle, Église de l’Assomption de la Très Sainte Vierge, Milon-la-Chapelle

samedi 19 septembre 2026 · Église de l'Assomption de la Très Sainte Vierge · Milon-la-Chapelle

Informations pratiques

Visites guidées de l’Église de l’Assomption de la très Sainte Vierge de Milon-la-Chapelle 19 et 20 septembre Église de l’Assomption de la Très Sainte Vierge Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites commentées en continu de l’Eglise de l’Assomption de la Très Sainte Vierge

Église de l’Assomption de la Très Sainte Vierge Rue de la Chapelle 78470 Milon-la Chapelle Milon-la-Chapelle 78470 Yvelines Île-de-France 06 87 05 79 67 Visites guidées en boucle de l’Eglise de l’Assomption de la Très sainte Vierge. Chapelle construite au 12e siècle. Erigée en église sous St Louis. Agrandie au 18e siècle. Rares vitraux des années 30. Croix en vitrail du maitre verrier Paul Martineau.

Visite commentée

J. BELLON©