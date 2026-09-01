Visites guidées de l’église de Saulcet Église Saint-Julien Saulcet
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Julien · Saulcet
Informations pratiques
Saulcet
Visites guidées de l’église de Saulcet
Église Saint-Julien Place de l’église Saulcet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Une guide vous fera découvrir les peintures murales de l’église Saint Julien et son histoire. Exposition de vêtements sacerdotaux. Exposition de photos du patrimoine de Saulcet et vues du site hier /aujourd’hui
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Église Saint-Julien Place de l’église Saulcet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 72 13 80
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English :
A guide will take you on a tour of the murals at Saint Julien Church and explain its history. Exhibition of priestly vestments. Exhibition of photographs showcasing Saulcet’s heritage and views of the site then and now.
L’événement Visites guidées de l’église de Saulcet Saulcet a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule