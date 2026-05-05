Visites guidées de l’église et du Grand-Orgue, Église Saint-Vincent, Preignac

Visites guidées de l’église et du Grand-Orgue 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées de l’église, de l’orgue et auditions.

Église Saint-Vincent Rue du Port, 33210 Preignac, France Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0636607467 https://www.catholangonpodensac.fr La façade seule est en pierre ainsi que le clocher en forme de dôme qui la surmonte. Le vaisseau comprend une nef principale avec collatéraux. Chaque nef se termine par une abside. Le tout est voûté sur armature en bois avec enduits. Les façades latérales et postérieure sont en maçonnerie de moellon revêtu d’un crépis. Comme la plupart des façades du XVIIIe siècle, celle de cette église comprend deux ordres à pilastres superposés, celui du bas dorique, l’ordre supérieur ionique avec fronton sur l’avant-corps central. Le clocher sur plan octogonal est orné, à l’étage, d’un beffroi de colonnes dégagées corinthiennes formant contrefort sur chacun de ses angles. Une petite coupole en plomb avec lanternon et pyramide d’amortissement le termine.

Journées européennes du patrimoine 2026

©Norbert Lados