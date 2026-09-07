Visites guidées de l’église Saint-Jean-Baptiste et de la crypte Saint-Benoît, Église Saint-Jean-Baptiste, Ternand

Informations pratiques

Visites guidées de l’église Saint-Jean-Baptiste et de la crypte Saint-Benoît 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les nouvelles peintures découvertes en 2024 dans le chœur de l’église.

L’occasion également de découvrir les peintures du XIe siècle de la crypte Saint-Benoît. La crypte est ouverte exceptionnellement pour les JEP.

Église Saint-Jean-Baptiste 60 Ruelle de l’Eglise, 69620 Ternand, France Ternand 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474713343 http://www.ternand.fr L’église Saint-Jean-Baptiste de Ternand est un édifice bâti sur des fondations très anciennes et située sur le point culminant d’un promontoire en éperon barré, occupé depuis la période préhistorique. Au début de l’histoire chrétienne, les lieux de culte étaient partagés entre le prieuré Saint-Victor placé à l’entrée du bourg actuel et Saint-Jean. Le partage des rôles entre les deux est assez méconnu, Saint Victor ayant au début une position dominante avec la présence de moines mais le site fut abandonné durant le Haut Moyen-Age. Ternand, devenu chef-lieu d’une vicairerie de trente-deux paroisses fut maintenu sous la houlette des archevêques de Lyon qui y avaient un pied à terre en un château équipé d’un donjon. Ruiné par les exactions du baron des Adrets, ce château et les fortifications du village ne furent jamais reconstruits. Les archevêques se désintéressèrent des lieux qui ne leur était plus qu’une source de revenus, maintenant cependant l’église en bon état. PARKING GRATUIT A PROXIMITE

Venez découvrir les nouvelles peintures découvertes en 2024 dans le chœur de l’église.

©mairieternand