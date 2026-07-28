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AGENDA · Pierrefeu-du-Var

Visites guidées de l’établissement de Psychiatrie du Var Journées européennes du patrimoine Etablissement de Psychiatrie du Var Pierrefeu-du-Var

samedi 19 septembre 2026 · Etablissement de Psychiatrie du Var · Pierrefeu-du-Var

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Etablissement de Psychiatrie du Var
Adresse
83390
Ville
83390 Pierrefeu-du-Var
Département
Var
Tarif

Pierrefeu-du-Var

Visites guidées de l’établissement de Psychiatrie du Var Journées européennes du patrimoine

Etablissement de Psychiatrie du Var 83390 Pierrefeu-du-Var Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’Établissement de Psychiatrie du Var, de Pierrefeu du Var, ouvrira exceptionnellement ses portes au public le samedi 19 septembre de 9h à 12h.
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Etablissement de Psychiatrie du Var 83390 Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 33 18 91 

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English : Guided tours of the Var Psychiatric Hospital European Heritage Days

To mark European Heritage Days, the Var Psychiatric Hospital in Pierrefeu-du-Var will be opening its doors to the public on an exceptional basis on Saturday 19 September from 9.00 am to 12.00 pm.

L’événement Visites guidées de l’établissement de Psychiatrie du Var Journées européennes du patrimoine Pierrefeu-du-Var a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var

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