Visites guidées de l’exposition « Sel, Sira, Shingo », Musée du sel, Saint-Leu
Visites guidées de l’exposition « Sel, Sira, Shingo », Musée du sel, Saint-Leu samedi 23 mai 2026.
Visites guidées de l’exposition « Sel, Sira, Shingo » Samedi 23 mai, 19h15, 21h30, 22h30 Musée du sel
nombre limité à 30 personnes par visite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:15:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00
3 visites guidées de 45 mn aux horaires suivantes : 19h30 / 21h30 et 22h30.
L’exposition permanente « Sel, Sira, Shingo » invite à découvrir d’autres salines dans les îles de notre proche environnement, à la faveur d’une approche qui privilégie le rôle des hommes et des femmes dans cette activité multiséculaire, et d’une mise en scène où des objets traditionnels se retrouvent magnifiés par le langage scénographique du XXIè siècle….
Musée du sel 25, pointe au sel les Bas, Saint-Leu, Réunion, La Réunion Saint-Leu 97436 La Réunion http://www.cg974.fr/culture/musee-sel Espace exceptionnel, propriété du Conservatoire du Littoral, la Pointe au sel à Saint-Leu est le seul site où l’on fabrique du sel à La Réunion. Le Musée du sel, géré par le Conseil départemental de La Réunion est installé dans l’ancien magasin qui servait autrefois de stockage pour faire sécher le sel tout juste extrait des bassins d’évaporation de l’eau de mer
3 visites guidées de 45 mn aux horaires suivantes : 19h30 / 21h30 et 22h30.
©Noémie Brion
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