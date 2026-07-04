Informations pratiques

Marvejols

VISITES GUIDÉES DE L’HÔTEL DE ROUVIERE…

11 Rue Jules Daudé Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22

Cet hôtel particulier encore en chantier et pourtant en partie visitable.

C’est un privilège pour les visiteurs de découvrir la restauration en actes de l’hôtel de Rouvière, chef d’oeuvre du milieu du XVIIème siècle.

Les destructions du siège de 1586 avaient laissé en l’état bon nombre de maisons marvejolaises, lorsque Pierre de ROUVIèRE, devenu premier consul de la ville en1663, acquit un tènement et une maison en ruine dans la rue qui s’appela fin XIXème siècle rue Jules-Daudé.

Peu modifié au cours des siècles suivants, cet hôtel a restitué une grande partie de ses décours d’origine, le cadre de ses fenêtres côté cours, des fragments de vitraux sertis encore du plomb d’origine, ce qui permit une restitution des plus fidèles.

Pour l’époque, cet hôtel était conçu de façon moderne et confortable.

Pour nous, ce sont des espaces habitables à découvrir, mais encore en chantier. De ce fait, les visiteurs, curieux de ce chantier, devront s’inscrire au préalable et seront limités à 12 personnes par visite.

Entrer dans l’histoire de ces décors, c’est aussi entrer dans une très belle page d’histoire de la ville de Marvejols, avec des documents inédits et des restaurations levant peu-à-peu les questions posées par les scènes représentées.

Limité à 12 personnes

Inscription à l’office de Tourisme ou par téléphone 04 66 32 02 14 .

11 Rue Jules Daudé Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 02 14

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English :

L’événement VISITES GUIDÉES DE L’HÔTEL DE ROUVIERE… Marvejols a été mis à jour le 2026-07-04 par 48-OT Gévaudan Destination