Visites guidées de l’observatoire du pic du Midi, Pic du Midi, La Mongie

Informations pratiques

Visites guidées de l’observatoire du pic du Midi 19 et 20 septembre Pic du Midi Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

« Coupole par coupole, instrument par instrument : voir, mesurer, photographier le ciel au pic du Midi depuis plus de 150 ans. »

Par Jean-Christophe Sanchez et l’équipe du GIP du pic du Midi.

Ces visites proposeront une lecture du sommet à partir de ses coupoles, de ses instruments et de ses dispositifs d’observation et de prise de vue. Le parcours permettra de comprendre comment l’observatoire s’est progressivement construit et a vu ses dispositifs scientifiques évoluer au gré des nécessités scientifiques et de vie au sommet.

Chaque coupole sera visitée comme une étape de l’histoire de la photographie astronomique : instrument optique, pratique d’observation, production d’images. Le parcours évoquera la photographie astronomique, l’observation solaire, l’imagerie lunaire et planétaire, mais aussi les photographies du paysage et de la vie au sommet, qui documentent l’évolution de cet observatoire au travers de ses états de référence.

La visite permettra également de rappeler que le pic du Midi est situé au cœur de la première Réserve internationale de ciel étoilé de France, labellisée depuis 2013, dont le programme de réduction de la pollution lumineuse contribue à faire du territoire « une fenêtre sur l’Univers » propice à l’astrophotographie et à l’observation astronomique de haut niveau scientifique.

RDV sur la terrasse de l’Observatoire du pic du Midi.

Pic du Midi Rue Pierre Lamy de la Chapelle, 65200 La Mongie La Mongie 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 08 25 00 28 77 http://www.picdumidi.com Le pic du Midi est l’un des grands sites de Midi-Pyrénées !

Il s’agit d’un site de haute montagne au panorama exceptionnel et unique, accessible à tout type de public, tout au long de l’année.

Au départ de La Mongie, au pied du col du Tourmalet, un trajet en téléphérique de 15 minutes permet d’atteindre le sommet à 2877 mètres. Les terrasses panoramiques offrent une vue sur 300 kilomètres de la chaine des Pyrénées, et sur les plaines du sud-ouest.

Une fois là-haut, il est possible de visiter le musée et la boutique, et de déjeuner au restaurant de cuisine traditionnelle.

Le Pic du Midi est accessible sans assistance aux personnes à mobilité réduites : accès téléphérique, visite des terrasses, tables d’interprétation, restaurant, musée (ascenseur pour les différents niveaux), toilettes, etc. Accès par Bagnères-de-Bigorre, Campan et La Mongie ou bien par le Col du Tourmalet depuis Luz-Saint-Sauveur, Barèges.

Coordonnées GPS de la gare de départ du téléphérique à La Mongie sont 42.909616, 0.179166.

« Coupole par coupole, instrument par instrument : voir, mesurer, photographier le ciel au pic du Midi depuis plus de 150 ans. »

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