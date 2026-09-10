Visites guidées de l’Opéra de Rennes, Opéra de Rennes, Rennes

Informations pratiques

Visites guidées de l’Opéra de Rennes Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h30 Opéra de Rennes Ille-et-Vilaine

sur inscription – limité à 20 personnes par groupes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’Opéra

19e siècle

Un siècle après la construction de l’hôtel de ville, Charles Millardet répond au parti incurvé du 18e siècle par la rotondité du théâtre. Placé sous la vigilance des muses posées au faîte de sa façade et sculptées par François Lanno, il présente un plafond intérieur décoré en 1913 par Lemordant, qui figure une farandole bretonne.

Opéra de Rennes Place de la Mairie, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 0223622828 https://www.opera-rennes.fr Au début du règne de Louis-Philippe, l’emplacement fut utilisé pour la construction du théâtre (1831-1836). Incendié en 1856, le bâtiment fut reconstruit en 1856 par l’architecte Millardet, sur les mêmes plans. À l’intérieur, le plafond de la salle de spectacle présente une farandole bretonne peinte par Jean-Julien Lemordant. L’édifice est encadré par deux immeubles appelés « galeries ». Construites selon l’ordonnance de Gabriel, les galeries du théâtre comprennent trois étages et un rez-de-chaussée à arcades formant galerie. Métro : ligne A : station République / ligne B : station Saint-Germain.

L’Opéra

Laurent Guizard