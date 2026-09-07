Visites guidées découverte de l’ensemble du site Cap Moderne, Hangar Cap Moderne, Eileen Gray et Le Corbusier, Roquebrune-Cap-Martin

Informations pratiques

Visites guidées découverte de l’ensemble du site Cap Moderne 19 et 20 septembre Hangar Cap Moderne, Eileen Gray et Le Corbusier Alpes-Maritimes

chaque visite proposée est limitée à 20 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez un site exceptionnel de l’architecture du XXème siècle.

Nous vous proposons des visites guidées tout au long de la journée pour partir à la découverte de l’ensemble du site cap moderne. Les visites d’une durée de 1h vous permettront de comprendre l’histoire de la villa E1027 et du site Le Corbusier.

Visites gratuites depuis l’extérieur, réservation obligatoire car nombre de places limitées.

Rendez-vous au Hangar Cap Moderne, avenue Le Corbusier à Roquebrune Cap Martin pour le début de la visite.

Hangar Cap Moderne, Eileen Gray et Le Corbusier Avenue Le Corbusier 06190 Roquebrune-Cap-Martin Roquebrune-Cap-Martin 06190 Carnolès Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.89.97.89.52 https://capmoderne.monuments-nationaux.fr/ https://www.facebook.com/sitecapmoderne [{« type »: « email », « value »: « capmoderne@monuments-nationaux.fr »}] A Roquebrune Cap Martin, un ensemble architectural du XXème siècle, réunis sous l’appellation Cap Moderne. A visiter : la Villa E-1027, conçue par Eileen Gray et Jean Badovici ; les Unités de camping, le Cabanon et l’atelier de Le Corbusier Trainl TER arrêt Cap Martin-Roquebrune / Bus : ligne 100 arrêt quatre chemins / Parking gratuit fermé/

Découvrez un site exceptionnel de l’architecture du XXème siècle.

© Benjamin Gavaudo / CMN