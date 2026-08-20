Visites guidées des peintures murales de l’église de Saint-Méard-de-Drône, Eglise de Saint-Méard de Drône, Saint-Méard-de-Drône

Informations pratiques

Visites guidées des peintures murales de l’église de Saint-Méard-de-Drône Samedi 19 septembre, 14h00, 15h15 Eglise de Saint-Méard de Drône Dordogne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Venez découvrir l’église romane de Saint-Méard-de-Dronne, qui a récemment révélé un impressionnant ensemble de peintures murales datant de la fin du XVe siècle.

D’une remarquable richesse, ce programme iconographique se déploie sur la coupole et ses pendentifs, le cul-de-four de l’abside semi-circulaire, ainsi que sur les murs de la nef.

La visite commentée par l’association Saint-Méard-de Dronne Patrimoine ,vous invite à contempler de grandes scènes qui se succèdent, parmi lesquelles la Vierge à l’Enfant accompagnée d’un cortège d’anges musiciens, le Christ en gloire entouré du tétramorphe et un impressionnant Jugement dernier.

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un programme proposé par le CAUE de la Dordogne et le service Collections et Sites patrimoniaux du Département en partenariat avec la mairie de Saint-Méarde de Dronne. Celui-ci comprend également des conférences organisées le matin à Tocane, ainsi que des visites guidées du château de Fayolle, programmées à 14h, 15h30 et 16h30.

Places limitées, inscription en ligne sur le site internet du CAUE24 ou par téléphone au 05 53 08 37 13.

Eglise de Saint-Méard de Drône Place de l’Eglise, 24600 Saint-Méard-de-Drône Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553083713 https://cauedordogne.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 08 37 13 »}] [{« link »: « https://cauedordogne.com/actualites/journees-du-patrimoine-2026/ »}]

Venez découvrir l’église romane de Saint-Méard-de-Dronne, qui a récemment révélé un impressionnant ensemble de peintures murales datant de la fin du XVe siècle.

© CAUE DORDOGNE