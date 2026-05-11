Visites guidées des ruines du château de Rochefort Asnières-en-Montagne
Visites guidées des ruines du château de Rochefort Asnières-en-Montagne vendredi 24 juillet 2026.
Asnières-en-Montagne
Visites guidées des ruines du château de Rochefort
Rdv au château de Rochefort à Asnières-en-Montagne Asnières-en-Montagne Côte-d’Or
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-08-21 15:30:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-21
De la majesté de ses ruines aux récits fascinants qui entourent son passé, chaque pierre du château de Rochefort d’Asnières-en-Montagne vous invite à un véritable voyage dans le temps.
Échangez avec un membre de l’association engagée dans la sauvegarde et la valorisation de ce site chargé d’histoire, dont l’ambition est de redonner vie à ce patrimoine remarquable… .
Rdv au château de Rochefort à Asnières-en-Montagne Asnières-en-Montagne 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté ot.montbard@gmail.com
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L’événement Visites guidées des ruines du château de Rochefort Asnières-en-Montagne a été mis à jour le 2026-05-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)