Asnières-en-Montagne

Visites guidées des ruines du château de Rochefort

Rdv au château de Rochefort à Asnières-en-Montagne Asnières-en-Montagne Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-08-21 15:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-21

De la majesté de ses ruines aux récits fascinants qui entourent son passé, chaque pierre du château de Rochefort d’Asnières-en-Montagne vous invite à un véritable voyage dans le temps.

Échangez avec un membre de l’association engagée dans la sauvegarde et la valorisation de ce site chargé d’histoire, dont l’ambition est de redonner vie à ce patrimoine remarquable… .

Rdv au château de Rochefort à Asnières-en-Montagne Asnières-en-Montagne 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté ot.montbard@gmail.com

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English : Visites guidées des ruines du château de Rochefort

L’événement Visites guidées des ruines du château de Rochefort Asnières-en-Montagne a été mis à jour le 2026-05-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)