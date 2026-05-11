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Visites guidées des ruines du château de Rochefort Asnières-en-Montagne

Visites guidées des ruines du château de Rochefort Asnières-en-Montagne vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Rdv au château de Rochefort à Asnières-en-Montagne

Ville : 21500 Asnières-en-Montagne

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Asnières-en-Montagne

Visites guidées des ruines du château de Rochefort

Rdv au château de Rochefort à Asnières-en-Montagne Asnières-en-Montagne Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-08-21 15:30:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-08-21

De la majesté de ses ruines aux récits fascinants qui entourent son passé, chaque pierre du château de Rochefort d’Asnières-en-Montagne vous invite à un véritable voyage dans le temps.
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Rdv au château de Rochefort à Asnières-en-Montagne Asnières-en-Montagne 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   ot.montbard@gmail.com

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English : Visites guidées des ruines du château de Rochefort

L’événement Visites guidées des ruines du château de Rochefort Asnières-en-Montagne a été mis à jour le 2026-05-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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