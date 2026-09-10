Visites guidées du centre historique de Gerzat, Centre ville, Gerzat

Informations pratiques

Visites guidées du centre historique de Gerzat 19 et 20 septembre Centre ville Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visites guidées du centre historique par Racines gerzatoises

Rdv devant la mairie, place de la Liberté.

Centre ville Place de la Liberté 63360 Gerzat Gerzat 63360 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « racinesgerzatoises63@gmail.com »}]

Visites guidées du centre historique par Racines gerzatoises

© Sylvie Mouton