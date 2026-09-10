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AGENDA · Gerzat

Visites guidées du centre historique de Gerzat, Centre ville, Gerzat

samedi 19 septembre 2026 · Centre ville · Gerzat

Visites guidées du centre historique de Gerzat, Centre ville, Gerzat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre ville
Adresse
Place de la Liberté 63360 Gerzat
Ville
63360 Gerzat
Département
Puy-de-Dôme

Visites guidées du centre historique de Gerzat 19 et 20 septembre Centre ville Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visites guidées du centre historique par Racines gerzatoises
Rdv devant la mairie, place de la Liberté.

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Visites guidées du centre historique par Racines gerzatoises

© Sylvie Mouton