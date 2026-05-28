Visites guidées du château de Cerisy-la-Salle Cerisy-la-Salle
Visites guidées du château de Cerisy-la-Salle Cerisy-la-Salle dimanche 26 juillet 2026.
Cerisy-la-Salle
Visites guidées du château de Cerisy-la-Salle
2 Le Château Cerisy-la-Salle Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Visites guidées du Château et du Parc les jeudi, vendredi, samedi et dimanche. .
2 Le Château Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 91 66 secretariat@cerisy-colloques.fr
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English : Visites guidées du château de Cerisy-la-Salle
L’événement Visites guidées du château de Cerisy-la-Salle Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-05-28 par Coutances Tourisme
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