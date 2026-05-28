Cerisy-la-Salle

Visites guidées du château de Cerisy-la-Salle

2 Le Château Cerisy-la-Salle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Visites guidées du Château et du Parc les jeudi, vendredi, samedi et dimanche. .

2 Le Château Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 91 66 secretariat@cerisy-colloques.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites guidées du château de Cerisy-la-Salle

L’événement Visites guidées du château de Cerisy-la-Salle Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-05-28 par Coutances Tourisme