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Visites guidées du château de Cerisy-la-Salle Cerisy-la-Salle

Visites guidées du château de Cerisy-la-Salle Cerisy-la-Salle

Visites guidées du château de Cerisy-la-Salle Cerisy-la-Salle vendredi 21 août 2026.

Adresse : 2 Le Château

Ville : 50210 Cerisy-la-Salle

Département : Manche

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Cerisy-la-Salle

Visites guidées du château de Cerisy-la-Salle

2 Le Château Cerisy-la-Salle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Visites guidées du Château et du Parc les jeudi, vendredi, samedi et dimanche.   .

2 Le Château Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 91 66  secretariat@cerisy-colloques.fr

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English : Visites guidées du château de Cerisy-la-Salle

L’événement Visites guidées du château de Cerisy-la-Salle Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-05-28 par Coutances Tourisme

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