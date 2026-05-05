Visites guidées du château de Fondremand, Château de Fondremand, Fondremand

Visites guidées du château de Fondremand 19 et 20 septembre Château de Fondremand Haute-Saône

Tarif : 3,50 € | Gratuit pour les enfants accompagnés d’un parent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Laissez-vous guider dans un voyage à travers le temps. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez aux visites guidées du château de Fondremand.

Vous découvrirez le donjon du XIVe siècle, la cuisine et le petit oratoire (XVe-XVIe siècles), et les écuries (fin XIXe siècle).

Les visites débutent à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h.

Château de Fondremand 3 rue du Château 70190 Fondremand Fondremand 70190 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 07 50 93 47 52 https://sites.google.com/view/chateaudefondremand/ Le château de Fondremand est un monument privé comportant des parties de différentes époques, dont le donjon dominant la source de la Romaine.

Le donjon constitue la partie la plus ancienne du château, probablement du XIVe siècle selon une étude archéologique récente. De forme quadrangulaire, il est séparé en deux de bas en haut par un mur de refend.

Au rez-de-chaussée, on trouve deux salles voûtées en berceau, tout comme au premier étage qui se trouve au niveau de la cour intérieure. L’une des salles du premier étage a conservé toute ses ouvertures d’origine : trois meurtrières ou archères et une latrine.

Au troisième étage, on distingue nettement les traces de deux autres niveaux jadis planchéiés. Il abrite un musée des objets de la vie courante, de la vie artisanale et de la vie agricole couvrant approximativement la période 1850-1950.

Côté cour, le donjon est flanqué d’une tourelle des XVe-XVIe siècles avec un escalier à vis.

La cuisine se situe au rez-de-chaussée d’un bâtiment construit vers la fin du XVe ou le début du XVIe siècle.

Cette pièce voûtée sur croisée d’ogives présente une cheminée monumentale.

L’écurie, qui date de la deuxième partie du XIXe siècle, présente cinq stalles et deux boxes très bien conservés.

Laissez-vous guider dans un voyage à travers le temps. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez aux visites guidées du château de Fondremand.

© Eugène de Prunelé