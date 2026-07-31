Visites guidées du château de Gaillon Journées européennes du patrimoine Gaillon
samedi 19 septembre 2026 · Gaillon
Informations pratiques
Gaillon
Visites guidées du château de Gaillon Journées européennes du patrimoine
Château de Gaillon, 6 Allée de l’Ermitage Gaillon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Cette édition 2026 s’inscrit dans les thématiques nationales consacrées au patrimoine de la photographie et au patrimoine en péril. Cette visite vous permettra d’explorer ses espaces emblématiques et son histoire. Visites guidées à 11h, 12h, 13h30, 14h30, 15h, 16h, 16h30, 17h. .
Château de Gaillon, 6 Allée de l’Ermitage Gaillon 27600 Eure Normandie +33 2 32 53 86 40 chateau.gaillon@seine-eure.com
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L’événement Visites guidées du château de Gaillon Journées européennes du patrimoine Gaillon a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Seine Eure