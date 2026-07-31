Informations pratiques

Gaillon

Visites guidées du château de Gaillon Journées européennes du patrimoine

Château de Gaillon, 6 Allée de l’Ermitage Gaillon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Cette édition 2026 s’inscrit dans les thématiques nationales consacrées au patrimoine de la photographie et au patrimoine en péril. Cette visite vous permettra d’explorer ses espaces emblématiques et son histoire. Visites guidées à 11h, 12h, 13h30, 14h30, 15h, 16h, 16h30, 17h. .

Château de Gaillon, 6 Allée de l’Ermitage Gaillon 27600 Eure Normandie +33 2 32 53 86 40 chateau.gaillon@seine-eure.com

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English : Visites guidées du château de Gaillon Journées européennes du patrimoine

L’événement Visites guidées du château de Gaillon Journées européennes du patrimoine Gaillon a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Seine Eure