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AGENDA · Gaillon

Visites guidées Restaurer Gaillon Journées européennes du patrimoine Gaillon

samedi 19 septembre 2026 · Gaillon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Château de Gaillon, 6 Allée de l'Ermitage
Ville
27600 Gaillon
Département
Eure
Tarif

Gaillon

Visites guidées Restaurer Gaillon Journées européennes du patrimoine

Château de Gaillon, 6 Allée de l’Ermitage Gaillon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Cette visite est consacrée aux coulisses des chantiers de restauration et à la sauvegarde du monument. Visites guidées à 10h30, 11h30, 14h et 15h30.   .

Château de Gaillon, 6 Allée de l’Ermitage Gaillon 27600 Eure Normandie +33 2 32 53 86 40  chateau.gaillon@seine-eure.com

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English : Visites guidées Restaurer Gaillon Journées européennes du patrimoine

L’événement Visites guidées Restaurer Gaillon Journées européennes du patrimoine Gaillon a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Seine Eure

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