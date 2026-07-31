Visites guidées Restaurer Gaillon Journées européennes du patrimoine Gaillon
samedi 19 septembre 2026 · Gaillon
Informations pratiques
Gaillon
Visites guidées Restaurer Gaillon Journées européennes du patrimoine
Château de Gaillon, 6 Allée de l’Ermitage Gaillon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Cette visite est consacrée aux coulisses des chantiers de restauration et à la sauvegarde du monument. Visites guidées à 10h30, 11h30, 14h et 15h30. .
Château de Gaillon, 6 Allée de l’Ermitage Gaillon 27600 Eure Normandie +33 2 32 53 86 40 chateau.gaillon@seine-eure.com
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English : Visites guidées Restaurer Gaillon Journées européennes du patrimoine
L’événement Visites guidées Restaurer Gaillon Journées européennes du patrimoine Gaillon a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Seine Eure