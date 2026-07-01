Visites guidées du château de la Chaux Montgros, Château de la Chaux Montgros, Sallèdes

Informations pratiques

Visites guidées du château de la Chaux Montgros 19 et 20 septembre Château de la Chaux Montgros Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’histoire de ce château est assez peu connue. Malgré de nombreuses recherches, sa date de construction et ses origines restent à ce jour un mystère, mais on l’estime à environ 1550.

Ce château est une construction charnière entre « château-forteresse médiévale » et « château-grande résidence rurale ». Une construction Renaissance d’influence italienne du début du XVIe qui constitue un monument majeur unique en Auvergne. Depuis le XVIe siècle, de nombreux propriétaires se sont succédés, laissant derrière eux leur lot de légendes, de reconstruction, de destruction, d’abandon ou encore de découvertes. Une généalogie complexe qui laisse encore quelques incertitudes et énigmes quant à l’histoire réelle de ce domaine.

Château de la Chaux Montgros 63270 Sallèdes Sallèdes 63270 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 14 01 78 03 https://www.lachaux-montgros.com https://www.facebook.com/ChateauDeLaChauxMontgros/;https://www.instagram.com/chateau_de_la_chaux_montgros/ Le Château de La Chaux Montgros, construit au XVIème siècle, propose des visites guidées et différents évènements tout au long de l’année. Présence d’un parking.

Visites guidées

©Victor DESCHAMPS